Погода на тиждень в Україні з 12 липня 2021 по 16 липня 2021

В Україні триває виснажлива спека. 12 липня у деяких регіонах синоптики прогнозують короткочасні дощі, які не принесуть похолодання.

Так, 12 липня у західних областях температура повітря становитиме від +29 до +32. Опади очікуються лише на Закарпатті, у решті областей – сухо.

Вночі температура опуститься до +15 – +18.

У центрі та на півночі вдень дощитиме, температура повітря від +29 до +33.

Вночі буде від +18 до +21, без опадів.

На півдні також можуть піти дощі, температура складатиме від +29 до +32, а вночі буде сухо.

У східних регіонах опадів не прогнозують. Температура повітря буде найспекотнішою, від +31 до +33.

У вівторок, 13 липня, ситуація на заході кардинально зміниться. Дощі прийдуть у всі регіони, а на Закарпатті, Івано-Франківщині та в Чернівецькій області буде сухо.

Температура повітря коливатиметься від +31 до +33, а вночі опуститься до +17 – +19.

У центрі та на півночі дощі також зачеплять кілька областей, але від спеки це не позбавить. Синоптики прогнозують від +27 до +33, а вночі – від +17 до +20.

На півдні опади очікуються вдень, температура повітря складатиме від +27 до +33 вдень та від +17 до +20 вночі.

На сході знову найспекотніше і жодних опадів. Повітря прогріється від +31 до +33 вдень та остине до +16-18 вночі.

У середу, 14 липня погода на всій території України вирівняється і буде приблизно однаковою.

Опадів не очікується ні вдень ні вночі, а температура коливатиметься від +31 до +33.

Вночі стовпчик термометра опуститься до +17 – +20.

15 липня спека битиме усі рекорди. Найвища температура буде на сході – від +34 до +37, без опадів.

А найнижча – на заході, від +30 до +34, у деяких областях короткочасні дощі.

На решті території сухо та безхмарно, температура повітря від +33 до +37.

П’ятниця, 16 липня завершить тиждень спекою.

Дощитиме лише у деяких західних областях на заході, там температура повітря становитиме від +27 до +33, вночі без опадів.

На решті території значно спекотніше. Температура повітря від +31 до +37, жодних опадів та хмарок.

Вночі стовпчик опуститься до +18 – +22.

Український синоптик Наталка Діденко запевняє, що спека в Україні почне спадати лише з 19 – 20 липня.