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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Головні причини – алкоголь і наркотики: 1,5 млн українців терпіли домашнє насилля

насильство

1,5 млн дорослих українців стали жертвами домашнього насильства. Про це стало відомо за результатами соціологічного дослідження щодо насилля Українського інституту майбутнього.

Головною причиною жорстокого поводження українці назвали зловживання алкогольними напоями. На другому місці – наркотики, а на третьому – проблеми з фінансами.

причини домашнього насильства

Більша частина громадян України (62%) вважає насильство серйозною та поширеною проблемою, і лише 5% назвали жорстоке поводження перебільшеним і рідкісним явищем.

Близько 40% респондентів заявили, що їхні друзі, родичі чи знайомі стикалися з насиллям, 60% опитаних про такі випадки невідомо.

36% викликали поліцію, щоб припинити домашнє насилля, водночас майже половина (48%) не зверталися до правоохоронців.

Серед тих, хто заручились підтримкою поліції, 34% відповіли, що після цього насилля продовжилося. Лише 22% заявили, що після бесіди з правоохоронцями насилля припинилося. 16% українців звернулися до правоохоронців, але кривдника не притягнули до відповідальності.

У дослідженні брали участь 2,4 тис. респондентів від 18 років з різних регіонів України. Опитування проводилося з 18 до 28 червня за методом face to face, похибка не перевищує 2%.

Джерело: Український інститут майбутнього

Фото: Depositphotos

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