На вихідних 10-11 липня до Чернігова масово з’їжджались люди, щоб зробити щеплення вакциною від Pfizer-BioNTech – Comirnaty.

Адже саме в Чернігові відкрились два центри вакцинації у найбільших ТРЦ, де кожен охочий може вільно отримати щеплення Pfizer.

До цього вакцинуватися Comirnaty могли лише певні категорії громадян, а тепер до Чернігова їдуть люди з різних міст.

– Все добре, люди дуже задоволені, що є вакцина Pfizer. Приїжджають з інших міст. Київ, Славутич – те, що я бачила, – розповідає лікар Вікторія Гредякова.

Організатори розповідають, що наявність вакцини від Pfizer спричинила справжній ажіотаж, у чергах чекають по 200-250 людей.

За хвилину встигають провакцинувати дві особи, спочатку людина підписує згоду, її дані вносять в електронну систему, потім вакцинують і спостерігають за її станом протягом 20-30 хв.

За вихідні медики не зареєстрували побічних ефектів, протягом суботи вакциною Comirnaty щепили понад 1 тис. людей, а охочих на китайський CoronaVac знайшлося у шість разів менше.

Люди кажуть, що довіряють цьому препарату, адже Pfizer – всесвітньовідома вакцина, до того ж зареєстрована в усіх країнах ЄС.

Детальніше про особливості та ефективність вакцини Pfizer і BioNTech, читайте в матеріалі Фактів ICTV.