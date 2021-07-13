В Івано-Франківську заборонили купатись на одній із ділянок річки Бистриця Солотвинська. За порушення правила каратимуть штрафом в розмірі 50 тис. грн.

Мер міста Руслан Марцінків ухвалив таке рішення через смертельні випадки, які сталися нещодавно.

За його словами, в Івано-Франківську приблизно на одному і тому ж місці за декілька днів потонули три людини.

– Від завтра на річці Бистриця під пішохідним мостом чергуватиме аварійно-рятувальна служба МАРС (встановлений відповідний намет), інспектори Муніципальної інспекції Добродій, а також наряд Нацгвардії, – зауважи мер.

Окрім того, Марцінків додав, що розмістять таблички Купатися суворо заборонено. Штраф за порушення правила становитиме 50 тис. грн.

Також мер зазначив, якщо дозволять погодні умови, то на ділянці Бистриці змінюватимуть русло річки.

Водночас він звернувся до жителів міста та попросив берегти себе та своїх близьких.

Джерело: Руслан Марцінків