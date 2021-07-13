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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Найтепліша ніч в історії: у Києві зафіксували температурний рекорд

жара

У Києві ніч 12 липня виявилася найтеплішою в історії спостережень. Попередній рекорд зафіксували в 1922 році. 

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. 

– За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч проти понеділка в Києві виявилася найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22 градусів. Попереднє рекордне значення +21,4 градуса з 1922 року перевищено на 0,6 градуса, – повідомили в обсерваторії. 

В обсерваторії також зазначили, що всього з початку року в Києві зафіксовано 21 температурний рекорд.

Нагадаємо, погода в Україні в кінці липня вразить спекою і затяжними зливами. Температура повітря підніметься місцями до +40 градусів, розповів раніше народний синоптик Леонід Горбань. 

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

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