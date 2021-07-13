Президент поставив крапку в конфліктах довкола Бабиного Яру

Зробити Бабин Яр місцем пам’яті, а не місцем забуття. На необхідності цього наголосив президент України Володимир Зеленський, відкриваючи Всеукраїнський форум Україна 30. Гуманітарна політика.

– Бабин Яр – страшний символ Голокосту на українській землі. Ми не можемо позбутися його, але можемо перемогти гідним вшануванням пам’яті всіх жертв. Наш обов’язок – зробити Бабин Яр місцем пам’яті, а не місцем забуття, – зазначив Володимир Зеленський.

Зеленський додав, що тут не повинно бути тиру чи будь-якого спортивного або фітнес-комплексу.

– Ми як держава хочемо зробити це місце гідним пам’яті жертв. Ми вже готові презентувати поточні результати. Це має поставити крапку в усіх конфліктах щодо цього проекту, – каже Зеленський.

Руйнувати роботу дуже легко. Щось побудувати та залишити наступним поколінням складно, додає президент. На жаль, так буває, що цей процес проходить через історичні випробування.

Володимир Зеленський нагадав, що раніше підписав указ про заходи до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр.

За його словами, у контексті підготовки до 80-х роковин уже здійснюється розбудова території Бабиного Яру, створені концептуально нові об’єкти, завдяки яким кожен охочий має можливість доторкнутися до цієї трагічної історії.

Художній керівник Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Ілля Хржановський наголосив на комплексній меморіалізації трагедії Бабиного Яру, яка сталася 80 років тому.

– Неможливо робити просто стандартний музей, потрібно робити місце, де люди зможуть зустрітися та з’єднатися з історією. Проект повинен бути доступним і цікавим різним верствам населення. За участі найкращих художників, архітекторів, українських і міжнародних, за участі вчених ми зробимо таке місце, – підкреслив Ілля Хржановський.

Художниця-концептуалістка Марина Абрамович у межах форуму представила один з об’єктів, який до 80-х роковин з’явиться в Бабиному Яру й авторкою якого вона виступила – Кришталеву стіну плачу.

– Голокост змінив історію людства назавжди. Усі ми емоційно вражені цією трагедією. Коли я усвідомлювала свій внесок у проект, пов’язаний із темою Бабиного Яру, для мене були важливі три речі. По-перше, об’єкт не повинен бути лише скульптурою. По-друге, він має бути інтерактивний. По-третє, об’єкт не може бути лише відображенням минулого, а повинен нести послання в майбутнє, – наголосила вона.

За словами Марини, цей меморіальний об’єкт буде одним із найбільших збудованих у Європі протягом останнього десятиліття. Його довжина сягатиме 40 м, а висота – 3 м.

Стіна складатиметься з 75 кварцових блоків, одночасно її зможуть відвідати 25 людей. Кристали кварцу містять в собі антрацит – найпоширеніший вид вугілля в Україні. Марина Абрамович також наголосила на тому, що надважливою є участь громадськості у відкритті цього об’єкта.

– Кришталева стіна плачу – витвір мистецтва, який житиме, коли його будуть відвідувати щодня, – каже Марина.

Під час форуму був презентований і Курган пам’яті, який стане першим музейним простором на території Бабиного Яру.

Спроектований архітектурною компанією SUB, він відтворює історію трагедії Бабиного Яру за допомогою технологій 3D-моделювання, розроблених Центром просторових технологій.

Обговорення теми Голокосту на основному майданчику країни є надважливим, наголосив генеральний директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Макс Яковер. За це він подякував президентові України Володимиру Зеленському.

– Створення тут меморіалу є важливим завданням для України. І не простим, адже після нацистів, які намагалися приховати сліди своїх злочинів, радянська влада робила все, щоб стерти пам’ять про цю трагедію, – зазначив він.

Макс додав, що на кістках зводилися багатоповерхівки, танцювальні майданчики, льодові стадіони, тир, у якому і зараз лунають постріли. Бабин Яр перетворився з місця пам’яті на місце відпочинку. Однак це найбільша могила в країні.

– Історія жорстко мала нас навчити поважати пам’ять. Та ми тільки вчимося це робити. Цю пам’ять ми хочемо відродити, увічнити в поколіннях. Пам’ятати не те саме, що згадати. Коли ти пам’ятаєш, ти не повторюєш помилок, – зазначає Макс Яковер.

Макс доповнив, що наше головне завдання – перетворити Бабин Яр із місця забуття на місце пам’яті. Це має бути інноваційний музейний комплекс, який у суспільство нестиме нові змісти. Задля цього вони залучили до його створення найкращих українських і світових фахівців.

Уже до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, додав Макс Яковер, буде відкрита перша черга меморіального комплексу, до якої ввійдуть наявні проекти: символічна синагога Місце для роздумів; аудіоінсталяція Дорогою Скорботи; аудіовізуальна інсталяція Дзеркальне поле; інсталяція, присвячена пам’яті жертв Куренівської трагедії; серія інсталяцій Погляд у минуле; аудіовистава про перший день масових розстрілів тощо.

А також нові: Кришталева стіна плачу та Курган пам’яті. Цього року з’явиться перший музейний простір, який розповідатиме про масові розстріли.

Як відомо, Всеукраїнський форум Україна 30. Гуманітарна політика розпочався у вівторок, 13 липня, і триватиме два дні. Перший день форуму присвячений обговоренню трагедії в Бабиному Яру та Голодомору.

Також обговорюватиметься тема національних громад України.

Всеукраїнський форум Україна 30 створений задля актуалізації критично важливих для українського суспільства питань.

Він є дискусійним майданчиком, на якому представники влади всіх рівнів, експертного середовища, громадянського суспільства та міжнародної спільноти піднімають низку проблем, які потребують виважених рішень.