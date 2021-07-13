Погода в Україні у середу, 14 липня, буде сухою та спекотною. Лише вдень очікується мінлива хмарність. Температура повітря перевищуватиме позначку +30 у всіх областях.

14 липня синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, у Вінницькій, Житомирській та Чернігівській областях.

Вітер буде південно-східним, його швидкість сягатиме від 3 до 8 м/с вдень та вночі.

На Сході синоптики прогнозують найспекотніший день. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +35, а вночі опустяться до +20.

У західних областях буде без опадів, але сонце ховатиметься за хмарами. Температура коливатиметься в межах +32…+34 вдень та +16…+19 вночі.

На Півночі також очікується мінлива хмарність, однак без негоди. Температура повітря становитиме від +31 до +33 вдень та від +16 до +18 вночі.

Південні області також охопить суха спекотна погода. Температура коливатиметься +28…+34 вдень та +18…+21 вночі.

У Києві 14 липня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Денна температура становитиме від +32 до +34, нічна – від +18 до +20.