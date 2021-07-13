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Наташа Тарчевська |

У Миколаєві суд скасував статус російської мови як регіональної

У Миколаєві суд скасував статус російської мови як регіональної

У Миколаєві суд скасував рішення міської ради про надання російській мові статусу регіональної.

Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він додав, що це стало можливим після повторного звернення до генпрокурора Ірини Венедіктової.

Скасоване рішення Миколаївської міськради Тарас Кремінь назвав антиконституційним.

– На превеликий жаль, частина обранців на нещодавньому пленарному засіданні Миколаївської міської ради вкотре так і не знайшла сміливості його скасувати попри те, що питання неодноразово виносилось на голосування, – уточнив він.

Згідно з офіційними даними, рішення про регіональні мови продовжують діяти у Дніпропетровській та Луганській областях, а також в окремих громадах Одеської та Закарпатської областей.

Джерело: Уповноважений із захисту державної мови

Фото: Миколаївська міська рада

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