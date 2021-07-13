Зеленський пообіцяв добудувати Меморіал жертв Голодомору до 90-х роковин геноциду

До 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років, які припадають на листопад 2023-го, у Києві добудують другу чергу Національного музею Меморіал жертв голодомору.

У цьому запевнив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі Україна 30, звернувши увагу на те, що збереження історичної пам’яті є важливою складовою гуманітарної політики України.

– Чи можемо ми як нація вважати, що цей обов’язок ми виконуємо до кінця, якщо довгі роки в країні ніяк не добудують Меморіал жертв голодомору? Я думаю, що ні. Саме тому до 90-х роковин Голодомору-геноциду друга черга Національного музею Меморіал жертв голодомору буде добудована і з’явиться на схилах Дніпра в Києві в повному обсязі, – сказав глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що ми відповідальні за передання цієї пам’яті прийдешнім поколінням і за донесення світу правдивої інформації про Голодомор.

До 90-х роковин Голодомору-геноциду на схилах Дніпра в Києві у повному обсязі постане друга черга Національного музею «Меморіал жертв голодоморів». Ми відповідальні за передання цієї пам’яті прийдешнім поколінням, за донесення світу правдивої інформації про Голодомор. pic.twitter.com/nuQ4dvSUGw — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2021

Щороку у четверту суботу листопада в Україні вшановують День пам’яті жертв голодоморів. Терор голодом діяв в Україні протягом 22 місяців. За цей час його жертвами могли стати від 3-х до 10-и млн українців.

Більше про те, що таке Голодомор і чому він розпочався – можна прочитати у нашому матеріалі.