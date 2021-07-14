Погода на 15 липня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

15 липня спека в Україні спадати не буде, натомість у деяких західних регіонах пройдуть дощі.

На Закарпатті злива очікується і вдень і вночі, температура повітря буде найнижчою в Україні – від +29 до +30.

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях дощитиме лише вдень, у решті областей – сонячно.

За прогнозами синоптиків, температура на заході України становитиме від +29 до +34.

У центрі та на півночі – жодних опадів, повітря прогріється до +35 вдень та до +20 – +22 вночі.

У південних областях також спекотно і сухо, стовпчик термометра показуватиме від +32 до +35 вдень, а вночі опуститься до +20 – +23.

На сході – найспекотніше, мінімальна температура стартуватиме з +32 і сягатиме +35 і вище, за оцінками різних синоптиків.

Погода на тиждень

Четверг 15 липня – не єдиний спекотний день у тижні. П’ятниця також здивує високою температурою, але у деяких областях буде лити сильна злива.

Щоб не зіпсувати плани, дивіться прогноз погоди на тиждень від Фактів ICTV.