Уряд витратить 40 млн грн на придбання житла для військовослужбовців Управління державної охорони України.

Відповідне розпорядження було затверджене 14 липня під час засідання Кабміну.

Завдяки цьому в Києві житлом для постійного проживання та службовим житлом забезпечать щонайменше 17 сімей військових.

Купувати його будуть на умовах пайової участі та на вторинному ринку.

Кошти для придбання передбачені програмою Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони в державному бюджеті на 2021 рік.

Саме тому додаткових витрат не передбачено.