З 14 липня навчальні заклади почали прийом заяв абітурієнтів. Процедура здійснюється онлайн – через електронний кабінет вступника.

Майбутні студенти можуть подати до п’яти заяв на бюджетну форму навчання і до 30 – за кошти юридичних або фізичних осіб.

Після відправки заяви в особистому обліковому записі абітурієнта висвітлюється статус заяви у навчальному закладі. Він зображає процес отримання університетом заяви. Зрештою особа дізнається, зарахували її до закладу чи ні.

В електронному кабінеті вступника статус заяви у НЗ постійно змінюється. Факти ICTV розібралися, яким може бути статус заяви у НЗ в електронному кабінеті вступника і що означає кожен із написів.

Електронний кабінет вступника – що означає статус заяви у НЗ

Зареєстровано в ЄБ – вашу заяву зареєстровано в єдиній базі.

– вашу заяву зареєстровано в єдиній базі. Потребує уточнення вступником – університет отримав заяву, однак деякі дані необхідно уточнити. Про що саме йдеться – напише сам заклад.

– університет отримав заяву, однак деякі дані необхідно уточнити. Про що саме йдеться – напише сам заклад. Скасовано вступником – подання заяви скасовано ще до присвоєння їй попередніх двох статусів. У цьому випадку можна скасувати заяву на бюджет і зареєструвати нову.

– подання заяви скасовано ще до присвоєння їй попередніх двох статусів. У цьому випадку можна скасувати заяву на бюджет і зареєструвати нову. Зареєстровано у НЗ – заклад освіти отримав і розглядає вашу заяву.

– заклад освіти отримав і розглядає вашу заяву. Допущено до конкурсу – вас допустили до конкурсу за бюджетною чи контрактною формою навчання.

– вас допустили до конкурсу за бюджетною чи контрактною формою навчання. Відмовлено закладом освіти – приймальна комісія не дозволила вам брати участь у конкурсі.

– приймальна комісія не дозволила вам брати участь у конкурсі. Скасовано закладом освіти – навчальний заклад скасував вашу заяву. Таке трапляється, коли під час внесення даних у ЄБ абітурієнт робить помилку.

– навчальний заклад скасував вашу заяву. Таке трапляється, коли під час внесення даних у ЄБ абітурієнт робить помилку. Рекомендовано до зарахування – ви пройшли конкурс і заклад рекомендує зарахувати вас на бюджет чи контракт.

– ви пройшли конкурс і заклад рекомендує зарахувати вас на бюджет чи контракт. Включено до наказу – вас зарахували до навчального закладу.

Триватиме подання заяв у електронних кабінетах вступника до 16 липня для осіб, які вступають на основі творчих конкурсів, співбесід і вступних іспитів. Абітурієнти, які претендують на зарахування за результатами ЗНО, можуть подавати заяви до 23 липня.

Детальніше про особливості вступної кампанії 2021 читайте у матеріалі.