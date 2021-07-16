Античні герої та боги, назви міст і просто незрозумілі буквосполучення – Міністерство юстиції склало перелік найкреативніших та найпопулярніших імен для дітей в Україні, які народилися за перше півріччя 2021-го.

Рідкісними іменами серед хлопчиків були: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Тамерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рожден, Варфоломій, Куонг, Кионг, Сулейман, Ксенофонт та Златослав.

Серед дівчаток найекзотичніші такі: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Квітослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпєрія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка та Аврора.

Однак більшість батьків називали новонароджених традиційними іменами.

Найпопулярніші серед дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар’я, Вероніка та Поліна.

Серед хлопчиків – Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар та Дмитро.