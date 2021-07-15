НАК Нафтогаз планує застосувати новий підхід у постачанні газу для побутових споживачів та розвивати трейдингову функцію, повідомив голова компанії Юрій Вітренко.

Новий підхід перш за все торкнеться безпеки поставок газу.

За словами Вітренка, зараз у структурі постачання газу є певні виклики, які потрібно подолати.

– Сподіваюся, протягом декількох тижнів за активної участі регулятора, Міністерства енергетики України, а також Оператора ГТС, операторів систем розподілу газу, найбільших постачальників газу, ми це зробимо, – наголосив голова правління Нафтогазу.

Новий підхід до поставок також базуватиметься на ринковій основі, яка буде прозорою і прийнятному ціноутворенні.

Але у той же час, такий підхід сприятиме росту конкуренції та розвитку на ринку.

Тарифи на опалення для населення

В липні НКРЕКП ухвалила рішення, за яким, встановлювати тарифи на опалення для українців відтепер буде місцева влада.

Їй будуть підпорядковуватись усі теплові підприємства, окрім ТЕЦ, теплоелектроцентралей та АЕС.

Детальніше про нові тарифи на опалення, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Нафтогаз

Фото: Міненергетики