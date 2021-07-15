Царь та Імпєрія: які імена обирали українці для своїх дітей у 2021 році

У Міністерстві юстиції України назвали найпопулярніші імена, якими називали своїх дітей українці у перше півріччя 2021 року.

Для хлопчиків найчастіше обирали такі імена: Артем, Олександр, Богдан, Максим, Дмитро та Назар. Для дівчаток найпопулярніші були: Вікторія, Марія, Вероніка, Дар’я, Поліна, Анна та Софія.

Деякі батьки проявили оригінальність у виборі імені для своїх спадкоємців.

— Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує національним традиціям, – зазначили у Мін’юсті.

Трендові рідкісні імена першого півріччя 2021

для дівчаток : Аврора, Афіна, Божена, Весняна, Герда, Есмеральда, Жасмін, Златослава, Іскра, Іллінка, Імпєрія, Квітка, Квітослава, Камільєна, Кассандра, Меліса, Мелодісон, Мадонна, Мальвіна, Октавія, Росінка, Санта, Сапфіра, Тіша, Феліція, Флорентіна та Юнона.

: Аврора, Афіна, Божена, Весняна, Герда, Есмеральда, Жасмін, Златослава, Іскра, Іллінка, Імпєрія, Квітка, Квітослава, Камільєна, Кассандра, Меліса, Мелодісон, Мадонна, Мальвіна, Октавія, Росінка, Санта, Сапфіра, Тіша, Феліція, Флорентіна та Юнона. для хлопчиків: Ахілес, Варфоломій, Еней, Златослав, Ізмаїл, Куонг Кионг, Ксенофонт, Мойсей, Одисей, Осман, Принц, Рожден, Сулейман, Соломон, Тамерлан та Царь.

Ім’я дитини – є правом батьків, але його згодом можна змінити.

На початку січня 2021 року Мін’юст оприлюднив найнезвичніші імена, якими українці називали дітей у 2020 році. Серед найбільш незвичних імен були: Буржуй, Дартан’ян, Зеленський, Князь, Лимон, Парижан, Земфіра, Олімпіада.