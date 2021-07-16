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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

На Донбасі бойовики поранили трьох військових, один – у важкому стані

Військовий

За минулу добу у зоні ООС зафіксували вісім порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілу бойовиків троє українських військових зазнали поранень, ще двоє – бойових травмувань.

Наразі бійці перебувають у лікувальних закладах. Лікарі оцінюють стан одного українського захисника як важкий, інших – задовільний.

Російські найманці обстріляли українські позиції біля декількох населених пунктів. Серед них Причепилівка, Новоолександрівка, Нью-Йорк, Широкине, Піщане та Мар’їнка.

Зокрема, бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, артилерійських систем, мінометів та стрілецької зброї. Неподалік Новоолександрівки найманці РФ застосували протитанкові ракетні комплекси.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Водночас у Луганській області зафіксували проліт безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.

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Джерело: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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