Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Укрзалізниця відновлює курсування двох приміських потягів на Донбасі – напрямки

потяг укрзалізниця

Укрзалізниця додає два приміських потяги у Донецькій та Луганській областях, які поєднують ключові населені пункти на Донбасі.

Із 19 липня починає курсувати щоденний приміський потяг № 6107/6106 Волноваха — Маріуполь — Волноваха. 

Об 11.25 потяг вирушатиме із Волновахи, в Маріуполь прибуватиме о 14.40, а до Волновахи повертатиметься в 16.35 вечора.

Потяг № 6443/6444 сполученням Сватове — Попасна — Сватове починає роботу пізніше.

Із 25 липня він почне курсувати регулярно, щодня.

О 9.40 потяг вирушатиме зі Сватова, до Попасної прибуватиме в 13.10. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 13.20 і о 17.22 прибуватиме до Сватового.

Окрім Попасної і Сватового потяг зупинятиметься у Кабаньє, Кремінному, Рубіжному та Лисичанську.

УЗ додає два приміських потяги у Донецькій та Луганській областях – РОЗКЛАД

Читайте: 

Укрзалізниця запускає додатковий літній потяг до Бердянська;

УЗ внесла зміни у курсування потягу Чернівці – Чернігів;

Укрзалізниця відновила пряме сполучення зі Словаччиною – розклад потягів.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка