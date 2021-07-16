УЗ додає два приміських потяги у Донецькій та Луганській областях – РОЗКЛАД

Укрзалізниця додає два приміських потяги у Донецькій та Луганській областях, які поєднують ключові населені пункти на Донбасі.

Із 19 липня починає курсувати щоденний приміський потяг № 6107/6106 Волноваха — Маріуполь — Волноваха.

Об 11.25 потяг вирушатиме із Волновахи, в Маріуполь прибуватиме о 14.40, а до Волновахи повертатиметься в 16.35 вечора.

Потяг № 6443/6444 сполученням Сватове — Попасна — Сватове починає роботу пізніше.

Із 25 липня він почне курсувати регулярно, щодня.

О 9.40 потяг вирушатиме зі Сватова, до Попасної прибуватиме в 13.10. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 13.20 і о 17.22 прибуватиме до Сватового.

Окрім Попасної і Сватового потяг зупинятиметься у Кабаньє, Кремінному, Рубіжному та Лисичанську.

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