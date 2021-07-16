Погода на 17 липня 2021 в Україні – прогноз погоди на завтра

У суботу, 17 липня, погода в Україні буде спекотною, але місцями пройдуть зливи з грозами.

Синоптики прогнозують опади у всіх областях, окрім Півдня та Центру, там на місцевих жителів очікує сонце та +35.

Вітер буде північно-східним, його швидкість сягатиме від 3 до 8 м/с вдень та вночі.

У східних областях синоптики прогнозують місцями сильні дощі. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +33, а вночі опустяться до +22.

На Заході пройде злива у всіх областях, крім Чернівецької. Температура коливатиметься в межах +30…+33 вдень та +18…+20 вночі.

У північних областях також очікується дощ та хмарність. Температура повітря становитиме від +31 до +33 вдень та від +19 до +21 вночі.

Південь охопить суха та спекотна погода. Температура коливатиметься +33…+35 вдень та +20…+23 вночі.

У Києві 17 липня прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Денна температура становитиме від +32 до +34, нічна – від +21 до +23.