Грози і спека: прогноз погоди на 18 липня (МАПА)

У неділю, 18 липня, по всій території України продовжить стояти спекотна погода.

При цьому в більшості регіонів очікується дощова погода з грозами.

Детальніше про погоду в Україні читайте в матеріалі Фактів ICTV.

На Заході України очікуються грози і зливи. Температура вдень підніметься до відміток в +30 – +32, а вночі очікується від +19 до +22 градуса.

У Північних областях також встановиться спекотна погода з грозами. Вдень стовпчик термометра покаже від +31 до +33 градусів, вночі ж похолодає до відміток в +20 – +22 градуси за Цельсієм.

На Сході буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень очікується в діапазоні від +31 до +35, а ніч принесе прохолоду – від +21 до +22.

У Центрі країни також очікується хмарна погода, місцями можливі опади. Вдень повітря прогріється від +31 до +34, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +21 до +22 градусів.

На Півдні також очікується суха і спекотна погода. Температура коливатиметься + 29 … + 35 вдень і + 21 … + 23 вночі.

У Києві 18 липня синоптики прогнозують грози. Денна температура складе від +30 до +32, нічна – від +21 до +23.