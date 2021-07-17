Російсько-окупаційні війська на Донбасі сьогодні вранці обстріляли позиції наших захисників. Штаб ООС зафіксував п’ять порушень режиму припинення вогню.

У результаті обстрілу бойовиків український військовий зазнав кульове поранення. Його стан – середньої тяжкості. Захиснику надали необхідну першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Бойовики на Донбасі вели вогонь біля декількох населених пунктів. Серед них Чермалика, Водяне (на Приазов’ї), Широкине, Павлопіль, Старогнатівка.

Ворожі обстріли здійснювали зі стрілецької зброї, мінометів 120-го і 82-го калібрів, також застосували артилерію калібру 122-мм.

Водночас у Луганській області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Українські військові контролюють ситуацію у районі проведення операції Об’єднаних сил.