Влада Грузії ухвалила рішення звільнити двох українських яхтсменів, яких засудили за незаконне перетинання державного кордону у 2020 році.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2021

За його словами, український уряд працював над звільненням Юрія Хомича та Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії, з листопада 2020 року.

14 липня Батумський міський суд у Грузії засудив яхтсменів до чотирьох років ув’язнення за звинуваченням у незаконному перетині кордону цієї держави.

Міністерство закордонних справ України у зв’язку з цим рішенням закликало грузинську сторону переглянути рішення. Зокрема, МЗС викликало тимчасового повіреного Грузії, щоб висловити йому розчарування рішенням суду.

29 листопада 2020 року прикордонники затримали екіпаж яхти Insieme у територіальних водах Грузії. Судно прямувало у бік Туреччини, не плануючи заходити у грузинські порти. На борту яхти перебувало троє людей – Юрій Хомич, Володимир Дьяченко та громадянин Грузії Михайло Батурин.