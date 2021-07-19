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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Грузія звільнила засуджених українських яхтсменів

Грузія звільнила засуджених українських яхтсменів

Влада Грузії ухвалила рішення звільнити двох українських яхтсменів, яких засудили за незаконне перетинання державного кордону у 2020 році.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

За його словами, український уряд працював над звільненням Юрія Хомича та Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії, з листопада 2020 року.

14 липня Батумський міський суд у Грузії засудив яхтсменів до чотирьох років ув’язнення за звинуваченням у незаконному перетині кордону цієї держави.

Міністерство закордонних справ України у зв’язку з цим рішенням закликало грузинську сторону переглянути рішення. Зокрема, МЗС викликало тимчасового повіреного Грузії, щоб висловити йому розчарування рішенням суду.

29 листопада 2020 року прикордонники затримали екіпаж яхти Insieme у територіальних водах Грузії. Судно прямувало у бік Туреччини, не плануючи заходити у грузинські порти. На борту яхти перебувало троє людей – Юрій Хомич, Володимир Дьяченко та громадянин Грузії Михайло Батурин.

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Фото: Pexels

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