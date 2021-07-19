Кіберполіція викрила підприємця з Київщини, що нелегально ретранслював канали учасників Ініціативи Чисте небо

Провайдер нелегально ретранслював канали учасників Ініціативи Чисте небо — StarLightMedia (ICTV, СТБ, Новий канал, Оце ТБ, М1, М2) і 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНІАН, Бігуді) за технологією кабельного телебачення.

Він спричинив збитків понад 600 тис. грн.

– Черговий кейс із затримкою недоброчесного провайдера демонструє, що на державному рівні захист інтелектуальної власності працює системно. І ми раді, що можемо рухатись в синергії з правоохоронними органами заради того, щоб правопорушники усвідомили масштаб незаконності своїх дій та несли належну відповідальність, – коментує керівник Ініціативи Чисте небо В’ячеслав Мієнко.

Мієнко сподівається, що провайдерам стане невигідно вести такий нелегальний бізнес через невідворотність покарання.

За даними кіберполіції, порушником виявився ТБ-провайдер з Київщини, який надавав абонентам платні послуги.

Встановивши телекомунікаційне обладнання, чоловік налагодив ретрансляцію каналів без згоди правовласників, розповсюджуючи піратський контент за гроші.

– Ми завжди готові до діалогу, проте маємо визнати, що це не завжди потрібно піратам. Наразі напрацьовані кейси Центру моніторингу контенту StarLightMedia дозволяють системно та швидко відповідно до чинного законодавства взаємодіяти з правоохоронцями задля припинення правопорушень з боку недоброчесних гравців ринку, – відмічає керівник Центру моніторингу дивізіону PayTV&Digital StarLightMedia Дмитро Левін.

Левін додає, що їх пріоритетом залишається саме ефективний захист інтелектуальних та суміжних прав StarLightMedia.

Олександр Папуця, керівник адвокатського об’єднання SmartSolutions Law Group, додає, що в ході досудового розслідування працівники кіберполіції провели обшук провайдера та вилучили телекомунікаційне обладнання і фінансово-господарську документацію.

Ухвалою слідчого судді від 24.06.2021 р. на вилучене майно підприємства було накладено арешт. Вирішується питання про проведення судової телекомунікаційної експертизи, слідчі дії тривають.

За вчинене кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 176 КК України фігуранту загрожує до п’яти років за ґ‎ратами.

Гайд №2 від Ініціативи Чисте небо та IAB Ukraine

Попередній гайд №1 з рекомендацій щодо уникнення розміщення реклами на нелегальних ресурсах вийшов у квітні цього року.

Антипіратська Ініціатива Чисте небо та IAB Ukraine підготували другий гайд для рекламодавців, присвячений інструментам захисту графічного та фотоконтенту на прикладі кейсів Getty Images Ukraine, національного представництва одного з найбільших у світі фотоагентств.