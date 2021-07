У Києві пройшла сильна злива – реакція мережі, ВІДЕО

У понеділок, 19 липня, вулиці Києва затопило внаслідок негоди. За 30 хвилин зливи у місті випала тижнева кількість опадів. Також погіршення погодних умов внесло свої корективи і в графік руху транспорту.

Користувачі соцмережі досі активно обговорюють наслідки негоди у столиці та навіть жартують з цього приводу.

Факти ICTV зібрали реакцію мережі на негоду у Києві.

-Dear, looks like water got into the radiator

-do you know where the radiator is ?!

-in car

– Where is the car?

-in a river

Kyiv party flooding pic.twitter.com/mmxwefafRQ

— Elena Faige Neroba (@ElenaNeroba) July 19, 2021