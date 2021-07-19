У Києві пройшла сильна злива – реакція мережі, ВІДЕО

У понеділок, 19 липня, вулиці Києва затопило внаслідок негоди. За 30 хвилин зливи у місті випала тижнева кількість опадів. Також погіршення погодних умов внесло свої корективи і в графік руху транспорту.

Користувачі соцмережі досі активно обговорюють наслідки негоди у столиці та навіть жартують з цього приводу.

Факти ICTV зібрали реакцію мережі на негоду у Києві.

зрозуміло Київ затопило все як завжди — пиріжок (@washingtonspie) July 19, 2021

Бачили київ затопило?

Це в мене сьогодні вихідний — гарячий пирожок???? (@__hemp_) July 19, 2021

Те саме відчуття, коли радієш нарешті дощу і прохолоді, аж раптом дізнаєшся (від львівян), що Київ накрило апокаліпсисом ????

Бо друзяки пишуть і питають, чи зі мною все ок і чи мене ніде не затопило ???? — Helga Victim (@helga_victim) July 19, 2021

Топова погода, Київ плаває, Харків смажиться. — Несвятидівка (@nesvyaty_divka) July 19, 2021

Кличко поїхав і погода вирішила помити Київ після нього — Pødilskě padlø (@podilhappymeal) July 19, 2021