У Києві пройшла сильна злива – реакція мережі, ВІДЕО

У понеділок, 19 липня, вулиці Києва затопило внаслідок негоди. За 30 хвилин зливи у місті випала тижнева кількість опадів. Також погіршення погодних умов внесло свої корективи і в графік руху транспорту.
Користувачі соцмережі досі активно обговорюють наслідки негоди у столиці та навіть жартують з цього приводу.
Факти ICTV зібрали реакцію мережі на негоду у Києві.
зрозуміло Київ затопило все як завжди
— пиріжок (@washingtonspie) July 19, 2021
Бачили київ затопило?
Це в мене сьогодні вихідний
— гарячий пирожок???? (@__hemp_) July 19, 2021
#Київ затопило після зливи pic.twitter.com/o9jOG9TEBJ
— Iryna Koziupa (@IrynaKoziupa) July 19, 2021
Те саме відчуття, коли радієш нарешті дощу і прохолоді, аж раптом дізнаєшся (від львівян), що Київ накрило апокаліпсисом ????
Бо друзяки пишуть і питають, чи зі мною все ок і чи мене ніде не затопило ????
— Helga Victim (@helga_victim) July 19, 2021
Топова погода, Київ плаває, Харків смажиться.
— Несвятидівка (@nesvyaty_divka) July 19, 2021
Кличко поїхав і погода вирішила помити Київ після нього
— Pødilskě padlø (@podilhappymeal) July 19, 2021
Kyiv is a new Atlantis#погода #Київ
— Robert Smith (@robert_koval) July 19, 2021
-Dear, looks like water got into the radiator
-do you know where the radiator is ?!
-in car
– Where is the car?
-in a river
Kyiv party flooding pic.twitter.com/mmxwefafRQ
— Elena Faige Neroba (@ElenaNeroba) July 19, 2021