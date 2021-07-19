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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Нова Атлантида: соцмережі про наслідки негоди у Києві

дощ, злива, негода

У понеділок, 19 липня, вулиці Києва затопило внаслідок негоди. За 30 хвилин зливи у місті випала тижнева кількість опадів. Також погіршення погодних умов внесло свої корективи і в графік руху транспорту.

Користувачі соцмережі досі активно обговорюють наслідки негоди у столиці та навіть жартують з цього приводу.

Факти ICTV зібрали реакцію мережі на негоду у Києві.

У Києві пройшла сильна злива – реакція мережі, ВІДЕО

У Києві пройшла сильна злива – реакція мережі, ВІДЕО

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Затоплені станції метро та тижнева норма опадів: наслідки негоди у Києві

Фото: Depositphotos

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