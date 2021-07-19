В Україні розпочалися багатонаціональні військові навчання Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького Три мечі 2021.

Військовослужбовці тренуватимуться у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, розташованому у Львівській області.

У генштабі ЗСУ зазначили, що мета навчань – оцінити рівень підготовки підпорядкованих підрозділів ЛитПолУкрБриг під час проведення оборонних операцій.

Під час тренувань бійці мають удосконалити взаємодію між підрозділами бригад та підвищити взаємосумісність підрозділів ЗСУ з державами, які входять у НАТО.

З української сторони у навчаннях візьмуть участь військові Десантно-штурмових військ, група авіаційної підтримки та військова поліція. З Польщі – представники механізованої бригади Сухопутних військ. З Литви – військова поліція, а також спостерігачі від Збройних сил США.

Загальна кількість учасників навчань – понад 1,2 тис. військових та понад 200 бойових машин. Навчання матимуть чотири фази та завершаться 31 липня.