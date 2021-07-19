Погода на тиждень в Україні з 19 липня до 23 липня 2021

Цього тижня погода в Україні буде дуже спекотною. Проте до четверга, 22 липня, включно триватимуть поодинокі дощі та можливі грози. А вже у п’ятницю, 23 липня, очікується сонячна погода без опадів на всій території України, прогнозують синоптики.

У понеділок, 19 липня, у північних, західних та центральних областях дощитиме, можливі грози. На півдні вдень до +35, на сході до +36, у центрі до +30, на півночі до +32, на заході до +29 градусів. У Києві йтиме дощ, температура вдень від +28 до +30.

У вівторок, 20 липня, дощі з можливими грозами перейдуть на південні, західні та центральні області. На півдні вдень до +35, на сході до +34, у центрі до +28, на півночі до +27, на заході до +26. У Києві – сонячна погода та дощі вночі, температура вдень – від +26 до +28.

У середу, 21 липня, у всіх регіонах України триватимуть дощі з грозами, які продовжаться вночі у центральних та західних областях. На півдні вдень до +31, на сході до +33, у центрі до +24, на півночі до +25, на заході до +25. У Києві очікуються дощі, температура вдень – від +22 до +24.

У четвер, 22 липня, дощі з грозами відбудуться у східних, південних та центральних областях. На півдні вдень до +28, на сході до +25, у центрі до +25, на півночі до +25, на заході до +24. У Києві – без опадів, температура вдень – від +24 до +26.

У п’ятницю, 23 липня, синоптики прогнозують сонячну погоду на всій території України, вночі теж не буде опадів. На півдні вдень до +27, на сході до +25, у центрі до +27, на півночі до +25, на заході до +25.

У Києві вдень – гарна погода та сонечко. Синоптики закликають українців носити головний убір та брати з собою воду. Температура вдень у столиці – від +24 до +27 градусів.