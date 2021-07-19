За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 45% українців вважають якість середньої освіти в Україні низькою.

22,8% оцінили якість середньої освіти в Україні, як дуже низьку, 22,2% українців – як скоріше низьку.

Середню оцінку дали 44%, 5,6% назвали швидше високою, а високою якість шкільної освіти в Україні вважають 1,4%.

Не підтримують українці і запровадження дистанційної форми освіти.

Лише 12 % респондентів, які мають дітей чи онуків шкільного віку повністю підтримують запровадження дистанційки у зв’язку із пандемією коронавірусу. Ще 21% відповів, що скоріше підтримують.

Натомість 21,4% опитаних сказали, що скоріше не підтримують дистанційне навчання, а 43,6% категорично проти. Ще понад 1,5% не змогли дати відповідь на запитання.

А от на питання про те, чи сприяла дистанційна освіта захисту їх родини від коронавірусу, 14,8% заявили, що дуже сприяла і 35,4%, що скоріше сприяла.

24,2% вважають, що дистанційна форма навчання ніяк не сприяла захисту їх родини від Covid-19, а 22,5% – що скоріше не сприяла.

Запровадження дистанційної освіти вплинуло і на стосунки у родині.

Понад 20% опитаних заявили, що під час дистанційного навчання напруженість в їх родині значно зросла, 36,9% вважають, що незначно.

14,9% відзначають незначне зниження напруження, 10,9% – значне.

Ще 17% не змогли відповісти на питання.