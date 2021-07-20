МВС України підготувало новий порядок проведення технічного контролю автомобілів, яким пропонується повернути техогляд, скасований у 2011 році.

Але тепер процедуру пропонують проводити із деякими змінами, зокрема відеофіксацією.

Про це йдеться у проекті постанові Кабміну, яку оприлюднило Міністерство внутрішніх справ.

У пояснювальній записці зазначається, що ОТК, тобто Обов’язковий технічний контроль, здійснюватимуть суб’єкти проведення техконтролю.

На кожне авто, що пройшло ОТК і визнається технічно справним, суб’єкт проведення має скласти відповідний протокол, який надається водієві цього транспортного засобу.

Процес проведення технічного огляду буде проводитись під відеофіксацією, щоб підвищити об’єктивність і прозорість проходження ОТК, йдеться у проекті постанови.

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Постанова передбачає, що таксі та інші комерційні автомобілі повинні проходити техогляд щорічно, починаючи з першої реєстрації.

Для особистих авто документ передбачає проведення першого техогляду через чотири роки після першої реєстрації.

Після цього ОТК необхідно проходити кожні два роки.