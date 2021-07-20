Погода на 21 липня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

21 липня в Україні продовжать лити рясні дощі і спадати температура.

На заході очікується дощ з грозою цілодобово, температура коливатиметься від +21 до +24 вдень та від +13 до +17 вночі.

Найхолодніше буде на Закарпатті, а тепліше – у регіонах які розташовані ближче до центру.

На півночі та у центральних регіонах також рясні дощі, сонце за весь день не вигляне з-за хмар.

Температура повітря вдень становитиме від +21 до +24, а вночі стовпчик термометра опуститься і показуватиме від +16 до +19.

Не оминуть дощі і південні області, але температура тут буде значно вищою, вдень – від +26 до +32, а вночі від +19 до +24.

Найтепліше знову на сході. Тут також пройдуть зливи, але температура повітря становитиме від +29 до +34 вдень та від +19 до +22 вночі.

Найспекотнішим буде день у Луганській та Донецькій областях.

Прогноз погоди в Україні на весь тиждень до 23 липня, можна дізнатись в матеріалі Фактів ICTV.