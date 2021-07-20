Якою має бути охоронна компанія в 2021 році

Технології стрімко розвиваються, і ринок охоронних послуг — не виняток.

Охоронні підприємства 90-х істотно відрізнялися від своїх сучасних колег. Раніше співробітникам охорони частіше доводилося стикатися із наслідками вже скоєних пограбувань і замахів.

Насилу вдавалося не тільки запобігти порушенню, але й зловити винуватців.

Причина була у слабкому технічному оснащенні і принципово іншій культурі підготовки фахівців. Але ринок охоронних послуг сьогодні – це зовсім інші цілі та можливості.

Що змінилося відтоді, і чому безпека наразі є корисною тенденцією?

Як обрати компанію, для якої спокій клієнтів — дійсно головна мета, а не просто рекламний слоган? Про це та інше поговоримо далі.

Сучасне обладнання: пульт безпеки на заміну сигнальним лампочкам

На заміну примітивній сигналізації та марудній роботі диспетчерів, які вручну приймали й передавали сигнал тривоги, прийшли сучасні технології. Так процес передачі сигналу став автоматизованим.

Це означало не тільки якісне технічне забезпечення, а й швидкість комунікації — найважливіші функції для охоронної сфери.

Компанія Венбест – одна із перших лідерів на ринку охоронних послуг України. Пульт охоронної компанії – це своєрідний центр управління, який задіює одночасно і людський ресурс, і технічну базу.

Система передбачає злагоджену роботу операторів центру моніторингу, охоронців груп мобільного реагування та окремої серверної кімнати з даними про об’єкти.

Так клієнт отримує зворотний зв’язок 24/7, віддалений контроль об’єкта, а також безперебійну роботу охоронних пристроїв у разі пожежі або відключення електрики.

Штат професіоналів, з якими надійно і спокійно

Венбест стежить за новинками, забезпечуючи працівників сучасними засобами оборони та зв’язку: травматичною зброєю, раціями, касками, бронежилетами, GPS-трекерами і навіть авто.

Крім того, Венбест — єдиний представник ринку, який отримав державну акредитацію для навчання оперативників. У компанії є свій тренінговий центр, в якому студенти вивчають не тільки теоретичні дисципліни, а й проходять курси спеціальної фізичної підготовки та виробничої практики.

Технології, які роблять охорону доступнішою для клієнтів

Коли непідготовлена людина перебуває у стресовій ситуації, їй важко бути ефективною. Тому завдання охоронної компанії – надати прості інструменти і доступне ПЗ.

Користувачеві повинно бути інтуїтивно зрозуміло, куди натискати в разі небезпеки, як зв’язуватися з оператором і відстежувати стан об’єктів.

Фахівці Венбест, наприклад, передбачили всі ці опції, і не тільки. Щоб керувати послугами, клієнту достатньо увійти до особистого кабінету на сайті компанії.

Через аккаунт можна проводити оплати, знайомитися з документацією і звертатися до операторів служби підтримки у будь-який час. Користувач може замовити консультацію фахівця через чат-бот у Telegram, навіть якщо він не є наразі діючим клієнтом.

Прагнення бізнесу встигати і адаптуватися під зміни свідчить про відповідальний підхід і безперервне вдосконалення. Завдяки новаторському підходу Венбест вдається зберігати лідерство більше 30 років, і успішно розширювати покриття в Україні.

Коли справа стосується безпеки, не погоджуйтеся на менше – обирайте кращих.