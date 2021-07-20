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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Злива у Києві: наслідки негоди досі ліквідовують

Злива у Києві: наслідки негоди досі ліквідовують

Комунальні підприємства продовжують ліквідовувати наслідки негоди у Києві. Напередодні, 19 липня, столицю накрила гроза.

Під час зливи у Києві впали близько 150 дерев. Зокрема, у Сирецькому парку стихія добряче їх повалила.

До подолання наслідків залучили понад 320 співробітників дорожньо-експлуатаційних підприємств.

Новини Києва: наслідки зливи у місті досі ліквідовують (ВІДЕО, ФОТО)
Новини Києва: наслідки зливи у місті досі ліквідовують (ВІДЕО, ФОТО)
Новини Києва: наслідки зливи у місті досі ліквідовують (ВІДЕО, ФОТО)
Новини Києва: наслідки зливи у місті досі ліквідовують (ВІДЕО, ФОТО)
Новини Києва: наслідки зливи у місті досі ліквідовують (ВІДЕО, ФОТО)
Новини Києва: наслідки зливи у місті досі ліквідовують (ВІДЕО, ФОТО)
Новини Києва: наслідки зливи у місті досі ліквідовують (ВІДЕО, ФОТО)
Новини Києва: наслідки зливи у місті досі ліквідовують (ВІДЕО, ФОТО)
Злива у Києві: наслідки негоди досі ліквідовують / 4 фотографии

У понеділок близько 12.00 по Києву вдарила негода. Місто почало заливати водою, внаслідок чого багато вулиць затопило, а рух транспорту доводилось перекривати.

Від зливи постраждали і дві станції метро Берестейська та Академмістечко. Їх закривали на вхід та вихід через підтоплення касової зали.

За 30 хвилин у місті випала тижнева норма опадів (18 мм).

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Затоплені станції метро та тижнева норма опадів: наслідки негоди у Києві

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