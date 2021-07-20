Новини Києва: наслідки зливи у місті досі ліквідовують (ВІДЕО, ФОТО)

Комунальні підприємства продовжують ліквідовувати наслідки негоди у Києві. Напередодні, 19 липня, столицю накрила гроза.

Під час зливи у Києві впали близько 150 дерев. Зокрема, у Сирецькому парку стихія добряче їх повалила.

До подолання наслідків залучили понад 320 співробітників дорожньо-експлуатаційних підприємств.

Злива у Києві: наслідки негоди досі ліквідовують / 4 фотографии

У понеділок близько 12.00 по Києву вдарила негода. Місто почало заливати водою, внаслідок чого багато вулиць затопило, а рух транспорту доводилось перекривати.

Від зливи постраждали і дві станції метро Берестейська та Академмістечко. Їх закривали на вхід та вихід через підтоплення касової зали.

За 30 хвилин у місті випала тижнева норма опадів (18 мм).