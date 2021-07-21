Аварія на Рівнеазоті: Держекоінспекція продовжує збирати проби ґрунту

Працівники Державної екологічної інспекції України продовжують збирати проби ґрунту на заводі Рівнеазот, де стався вибух, для проведення експертизи.

Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, фахівці досліджують ґрунти біля населених пунктів поблизу заводу за розою вітрів.

Керівник інспекції зазначив, що наразі відібрали проби ґрунту у п’яти точках: біля заводу, у населених пунктах Городок, Караєвичі, Обарів та місті Рівне (з боку луцького кільця).

Ввечері 20 липня під Рівним на хімічному заводі Рівнеазот стався вибух. Через це у небі утворилася помаранчева хмара, яку фахівці ще називають лисячим хвостом.

На підприємстві відбувалася розгерметизація трубопроводу нітрозних газів, через що стався викид оксиду азоту. Станом на ранок 21 липня урядові організації залучили фахівців, які зафіксували, що у повітря не надходять забруднюючі речовини.

За словами голови Держекоінспекції, спеціалісти провели заміри атмосферного повітря, після чого констатували, що показники перебувають у рамках допустимих концентрацій.