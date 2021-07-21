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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Допомагав окупантам: помічнику командира військової частини в Криму повідомили підозру

анексія криму

Прокуратура Криму повідомила про підозру екс-помічнику командира Керченського загону морської охорони, який допомогав російським окупантам анексувати півострів у 2014 році.

У березні 2014, коли Росія захоплювала  адміністративні будівлі та військові частини, колишній посадовець віддав наказ всупереч затвердженому плану командування.

Обіймаючи посаду помічника командира і маючи певний вплив, наказав особовому складу здати зброю до кімнати зберігання.

За даними прокуратури АР Крим, зловмисник особисто проконтролював виконання цього наказу.

Таким чином, держава окупант легко отримала доступ до о військової частини №1472.

Крім цього, фігурант складав для російських окупантів списки військовослужбовців своєї частини і сприяв незаконному наданню цим військовим громадянства Російської Федерації.

Колишньому посадовцю оголосили підозру за ч 1. ст 111 Кримінального Кодексу про державну зраду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна.

Джерело: Прокуратура АР Крим

Фото: УНІАН

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