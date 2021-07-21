Із Одеси з любов’ю: еколог розповів про антисанітарію на місцевих пляжах

Пляжі в Одесі і Одеській області знаходяться в антисанітарному стані.
Про це розповів екоактивіст Владислав Балинський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Йому вдалося зафіксувати злив нечистот у Чорне море, а також безліч сміття на березі.
Він також повідомив, що дно біля узбережжя знаходиться в неналежному стані, оскільки звідти досі не підняті деякі частини танкера Делфі.
Зокрема, забруднення зафіксовано на території дитячого табору Молода гвардія, на пляжах Аркадія, Лузанівка, а також в курортних селищах Крижанівка і Затока.
Еколог вже написав за даним фактом скаргу до Держекоінспекції південно-західного округу.
– Пляжі Одеси і Одеської області з нетерпінням і любов’ю чекають туристів, – іронізує Балинський.
Активіст також опублікував відео, де можна побачити нефтезаграждающій екран і інші деталі танкера Делфі, які з дна Чорного моря так і не прибрали.