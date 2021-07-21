На Донбасі збройні формування РФ обстріляли позиції українських захисників. Зокрема, штаб ООС зафіксував 14 порушень режиму припинення вогню.

У результаті обстрілу бойовиків український військовий зазнав вогнепального поранення. Бійцю надали необхідну медичну допомогу та транспортували у лікувальний заклад. Стан пораненого – задовільний.

Бойовики вели вогонь біля декількох населених пунктів. Серед них – Водяне на Приазов’ї, Мар’їнка, Авдіївка, Зайцеве, Старогнатівка, Гранітне, Піски, Причепилівка.

Російські окупанти обстріляли українські позиції зі станкових, ручних протитанкових та підствольних гранатометів, стрілецької зброї, мінометів 120-го калібру.

Крім того, на межі Донецької та Луганської областей та біля населеного пункту Піски зафіксували прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів (типу Орлан-10 та квадрокоптер).

На обстріли бойовиків українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Наші військовослужбовці контролюють ситуацію у районі проведення операції Об’єднаних сил.