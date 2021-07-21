На телеканалі ICTV відбудеться прем’єра документальної кінострічки MH17. Роки брехні

На телеканалі ICTV 21 липня о 20.20 вийде документальний проект власного виробництва MH-17. Роки брехні до сьомої річниці катастрофи малайзійського Boeing.
У кінострічці розкажуть про потоки дезінформації та відвертої брехні, які супроводжували розслідування страшної трагедії всі ці роки.
– Гібридна операція Росії була спрямована на аудиторію у всьому світі. Метою цієї спецоперації була насамперед дискредитація офіційного міжнародного слідства та поширення кремлівських версій цього злочину.
І певним чином, особливо на території Росії, Кремль досягнув поставленої мети, – сказав автор та продюсер проекту Михайло Павлов.
9 березня 2020 року у судовому комплексі Схіпхол в Амстердамі розпочалося слухання щодо збитого пасажирського літака Boeing 777 рейсу MH17.
Це справа про вбивство 298 людей, які перебували на борту авіалайнера. Серед загиблих було 80 дітей. Наразі суд та розслідування тривають.