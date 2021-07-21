На телеканалі ICTV відбудеться прем’єра документальної кінострічки MH17. Роки брехні

На телеканалі ICTV 21 липня о 20.20 вийде документальний проект власного виробництва MH-17. Роки брехні до сьомої річниці катастрофи малайзійського Boeing.

У кінострічці розкажуть про потоки дезінформації та відвертої брехні, які супроводжували розслідування страшної трагедії всі ці роки.

– Гібридна операція Росії була спрямована на аудиторію у всьому світі. Метою цієї спецоперації була насамперед дискредитація офіційного міжнародного слідства та поширення кремлівських версій цього злочину.

І певним чином, особливо на території Росії, Кремль досягнув поставленої мети, – сказав автор та продюсер проекту Михайло Павлов.