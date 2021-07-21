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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Пенсіонери старше 75 років з жовтня отримуватимуть доплати – Лазебна

Пенсія

Підвищення пенсій у жовтні планується для людей віком 75+. Вони отримуватимуть адресні виплати у розмірі 400 грн.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу на форумі Україна 30. Трудові ресурси.

За її словами, ще у грудні 2019 року президент Володимир Зеленський пообіцяв поступове збільшення пенсій для людей похилого віку, і ця ініціатива буде продовжена.

– З жовтня цього року адресні виплати одержуватимуть пенсіонери віком від 75 років, – наголосила Лазебна.

Нині Мінсоцполітики працює над тим, щоб включити до цієї президентської програми і пенсіонерів віком від 70 років.

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Підвищення пенсій для категорії українців 75+ планувалося з 1 липня, але через брак ресурсів заплановану доплату до пенсії перенесли на жовтень.

З жовтня пенсіонери отримуватимуть по 400 грн щомісяця.

Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Dreamstime

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