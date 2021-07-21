В Україні хочуть заборонити продавати в супермаркетах і неспеціалізованих магазинах алкоголь і сигарети. Відповідний законопроект №5805 зареєстрували у Верховній Раді.

Згідно з текстом документу, продаж пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, вина, звичайних і електронних сигарет, пристроїв для куріння без згоряння тютюну і аксесуарів для них пропонують дозволити тільки в спеціалізованих торгових точках.

Крім алкоголю і сигарет у них більше нічого не повинно продаватися.

А от в супермаркетах, продуктових магазинах і точках, де продаються спортивні або дитячі товари, продаж алкогольної та тютюнової продукції пропонують заборонити.

Прописано в документі і покарання за порушення цих норм. Вони передбачають, що магазин або супермаркет, який вирішить продавати сигарети або алкоголь, може бути покараний штрафом у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб (наразі він становить 2 379 грн).

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Нардеп від фракції Слуга народу Георгій Мазурашу, який є автором законопроекту, переконаний, що це допоможе боротися з масовим вживанням алкоголю і цигарок.