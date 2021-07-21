У Києві відбулося грандіозне свято – Svitlo Park Grand Opening!

17 липня у Києві відбулося офіційне відкриття першої черги ЖК Svitlo Park. Свято зібрало понад 3000 гостей – інвестори, їхні друзі та близькі, а також усі, хто цікавиться ЖК. На гостей чекала грандіозна програма: хіти від Dorofeeva, Анни Трінчер, ілюзіон-шоу всесвітньо відомих М5, танцювальні номери та розіграші суперпризів.

Із першого кроку територією гостей вражає благоустрій ЖК: алеї з екзотичними рослинами, сучасні спортивні та дитячі майданчики, комфортні зони відпочинку та сухий фонтан із підсвіткою.

– Навіть не очікувала, що буде так красиво, – коментує побачене Анна, гостя свята, – я ніби потрапила в ландшафтний парк. А дитячі майданчики – то просто мрія для моєї доньки. Хотіли б уже зараз тут придбати житло, але, на жаль, у першій черзі закінчилися двокімнатні квартири. Будемо розглядати варіанти в наступних чергах будівництва.

ЖК Svitlo Park приділяє максимальну увагу комфорту та безпеці дітей. Саме тому на святі було організовано окрему зону – Svitlo Children. Там проходили цікаві майстер-класи, захопливі шоу та працювала арт-зона. Зустрічали і розважали найменших гостей аніматори-герої мультфільмів. Окремо було створено ціле місто атракціонів та батутів.

– Діти були у захваті! Ще не бачив їх такими щасливими, – коментує Віктор, один із інвесторів комплексу.

Концертна програма свята вразила усіх ще більше. Глядачам були презентовані танцювальні майстер-класи від Анни Домніч – авторки усім відомої Руханки, далі танцпол запалювала драйвова Анна Трінчер. Родзинкою програми став виступ команди ілюзіоністів Magic Five.

– Це було справжнє диво у Svitlo Park! Мій син із захопленням стежив за своїми кумирами та отримав подарунок від М5. Щастю його не було меж! – поділилась емоціями гостя вечора.

Хедлайнером Svitlo Park Grand Opening стала артистка, яка завоювала музичні чарти своїм дебютним треком Gorit – неймовірна Dorofeeva.

На цьому сюрпризи не закінчилися – усі присутні мали змогу отримати спеціальний подарунок від Svitlo Park із рук зірки. Особливо раділи інвестори суперподарункам від Svitlo Park та партнерів свята. Зокрема, було розіграно сертифікат на кухню номіналом 50 тис. грн від ВіЯр, сертифікат номіналом 20 тис. грн від мережі побутової техніки та електроніки Фокстрот, цінний подарунок від експертів із комфортного ремонту Level A.

Окремо ЖК Svitlo Park потурбувався про інвесторів та подарував сертифікат номіналом 50 тис. грн на подорож.

– Ми хочемо, щоб після ремонту наші клієнти як слід відпочили, тому розігруємо сертифікат на подорож до будь-якої країни світу, – коментує Денис Павленко, керівник відділу продажів.

ЖК Svitlo Park пропонує для своїх клієнтів низку вигідних умов для інвестування.

– Ми надаємо дуже привабливі умови для інвестування. Йдеться про перший внесок від 10%, розстрочку до 7,5 років, а також про безвідсоткову розстрочку до введення в експлуатацію, – зазначає Денис Павленко.

Представник забудовника переконує, що приваблива ціна робить ЖК цікавим не тільки для проживання, а й для інвестування з метою збереження чи збільшення заощаджень.

Помітно виділяється й інфраструктура ЖК Svitlo Park. Йдеться про парк-двір без авто протяжністю 500 м, а також дизайнерські лобі, які практично відповідають рівню бізнес-класу.

Ще одна перевага ЖК – це безпека та власна інфраструктура. Комплекс закритий і перебуває під цілодобовою охороною.

– Ви та ваші діти можете спокійно гуляти територією, гратися на дитячих майданчиках, не турбуючись про свою безпеку. Також передбачено будівництво власного ТРЦ з офісними приміщеннями, супермаркету, дитячих садочків, медичного закладу, – додає керівник відділу продажів ЖК Svitlo Park.