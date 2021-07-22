Держсекретар США зустрівся з головою Наглядової ради Меморіалу Голокосту Бабин Яр

Представники Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Натан Щаранський і сенатор Джо Ліберман у Вашингтоні зустрілися з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

– Ми вдячні за такий теплий і дружній прийом, – сказав голова Наглядової ради Меморіального центру Натан Щаранський.

Він також зазначив, що Сполучені Штати Америки відіграють провідну роль у захисті та просуванні прав людини й демократичних цінностей. Боротьба проти антисемітизму, проявів ксенофобії та нетерпимості для нього є маркером розвитку людства.

– Ми були раді проінформувати держсекретаря США про прогрес украй важливого для України й усієї Східної Європи проекту меморіалізації жертв Голокосту від куль. Бабин Яр у Києві – найвідоміший символ цієї міжнародної трагедії. Ми розповіли про безпрецедентну підтримку президента України Володимира Зеленського, яка вже цього року дозволить відкрити першу чергу меморіально-музейного комплексу в Бабиному Яру, – каже Натан Щаранський.

Натан Щаранський додав, що пам’ять про жертв нацистів була стерта радянським режимом на півстоліття. Але зараз, із набуттям Україною справжньої незалежності, вони бачать реальні зміни.

Меморіал дозволить передавати пам’ять і вчити нові покоління, розвивати їх і змінювати світ на краще.

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Глава Держдепартаменту США підкреслив глобальні виклики демократії, важке становище політичних в’язнів у всьому світі й важливість боротьби з антисемітизмом в усіх його формах, включно зі спотворенням та запереченням Голокосту. Про це він заявив не тільки під час зустрічі, а й у своєму акаунті у Twitter.

– Для мене було честю зустрітися з відомим радянським дисидентом і правозахисником Натаном Щаранським. Сполучені Штати повторюють його заклик до звільнення політичних в’язнів по всьому світу, і ми приєднуємося до нього в засудженні антисемітизму в усіх його формах, – написав у своєму Twitter-акаунті Ентоні Блінкен.

Бабин Яр у топ-10 архітектурних проектів України

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр увійшов до рейтингу найамбітніших архітектурних проектів України, які зараз будують. Про це повідомив швейцарський архітектор, професор Базельського університету Мануель Герц.

Рейтинг найамбітніших архітектурних проектів України, які ще будують, склав журнал НВ разом з архітекторами, девелоперами й урбаністами.