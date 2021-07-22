Президент України Володимир Зеленський нагородив семикласницю із Закарпаття Тетяну Тулайдан медаллю За врятоване життя.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

12-річна дівчинка врятувала семирічного брата та ще трьох сусідських дітей від повені, що сталась у селищі міського типу Ясіня Рахівського району 14 липня.

Дівчинка вимкнула електрику в домі. Потім разом із молодшим братом забрала трьох дітей із сусіднього будинку та відвела їх на горище.

Вода в будинку сягала метра. Батьки дітей у цей час працювали на полі.

Очільник ДСНС України в Закарпатській області Роман Гудак запропонував номінувати Тетяну Тулайдан на здобуття премії Герой-рятувальник року.