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Тетяна Забожко |

Дівчинка, що врятувала чотирьох дітей на Закарпатті, отримала медаль президента

Тетяна Тулайдан врятувала чотирьох дітей від повені

Президент України Володимир Зеленський нагородив семикласницю із Закарпаття Тетяну Тулайдан медаллю За врятоване життя.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

12-річна дівчинка врятувала семирічного брата та ще трьох сусідських дітей від повені, що сталась у селищі міського типу Ясіня Рахівського району 14 липня.

Дівчинка вимкнула електрику в домі. Потім разом із молодшим братом забрала трьох дітей із сусіднього будинку та відвела їх на горище.

Вода в будинку сягала метра. Батьки дітей у цей час працювали на полі.

Очільник ДСНС України в Закарпатській області Роман Гудак запропонував номінувати Тетяну Тулайдан на здобуття премії Герой-рятувальник року.

Джерело: Офіс президента

Фото: ДСНС

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