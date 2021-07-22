У середу, 21 липня, США та Німеччина повідомили про завершення напружених переговорів щодо будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Сторони домовилися вжити низку заходів для підтримки України. Зокрема, Німеччина інвестує $1 млрд у відновлювальну енергетику України та запровадить санкції проти Росії у разі порушень.

Як відреагували на угоду щодо Північного потоку-2 в Україні, проаналізували Факти ICTV.

Північний потік-2: як реагують українці на угоду США та Німеччини

Загалом в Україні угоду США та Німеччини сприймають як зраду. У соцмережах користувачі обурюються тим, що домовленості щодо України були досягнуті без України.

– Для України висновки близькі до катастрофічних: ми, як політичний гравець, не в грі. Зовсім. До нас вже не дослуховуються, ми не шукаємо рішень за одним столом зі США, ЄС та Німеччиною, як мали б. Ми навіть не є частиною процесу, не те, що результату.

Угоду щодо російського газогону також називають Будапештським меморандумом.

– За спиною України узгодили не Північний Потік-2, а Будапештський меморандум-2. Висновок з цього тільки один, який треба було зробити, ще значно раніше – крім нас самих, ми нікому не потрібні. Україна повинна ставати сильною, щоб перетворитися з об’єкта до суб’єкта світової політики, – впевнений кінорежисер та активіст Олег Сенцов.

Також українці гадають, що компенсації за Північний потік-2 не покриють економічних витрат України, які вона зазнає внаслідок зупинення транзиту.

– Будь-яка угода про гарантії є фіговим листочком для пристойності. Її ефект на стримування Росії буде таким же, як і ефект Будапештського меморандуму. А грошова компенсація і близько не відповідатиме тим економічним втратам, яких зазнає Україна від спорожнілої труби, – пише політик Оксана Сироїд.

Політичний експерт Віктор Таран вважає, що обіцянки Німеччини захистити Україну нічого не вартують.

– Нам дають багато красивих обіцянок – захистити і не допустити. Але як завжди – жодних гарантій… Складається враження, що нас продали. Дешево.

Політолог Володимир Фесенко заявив, що США та Німеччина діють у своїх інтересах, тому на них не варто ображатися. А їхню підтримку варто розцінювати як жест доброї волі, якого могло і не бути, якби не різка критика президента Зеленського.

– Треба сказати західним партнерам дякую, але водночас без скандалів і конфліктів показати, що цього мало, і це неефективно. І боротьба навколо Північного потоку та усіх питань, пов’язаних з цією темою, повинна тривати.

Угода щодо Північного потоку-2

21 липня США та Німеччина дійшли згоди щодо будівництва Північного потоку-2. Державний департамент США розкрив подробиці домовленостей.

Окрім інвестицій у розмірі $1 млрд, США та Німеччина пообіцяли сприяти продовженню контракту щодо транзиту газу через Україну до 2024 року.

Якщо Росія використовуватиме газогін як важіль впливу проти України, Берлін зобов’язується запровадити обмеження.

У зв’язку з цією угодою голова Верховної Ради Дмитро Разумков написав відкритого листа Ненсі Пелосі – спікеру Палати Представників Конгресу США.

Разумков назвав російський газогін загрозою для України та Європи та закликав не допустити його будівництва.