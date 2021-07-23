24 липня принесе в Україну досить теплу, але не спекотну погоду, тож можна буде із задоволенням прогулятись у вечір суботи.

На заході України завершився період дощів. Вдень мінлива хмарність, температура повітря коливатиметься від +23 до +26, а вночі буде прохолодно – від +12 до +15, без опадів.

У центральних та північних областях також мінлива хмарність і комфортна температура.

Вдень від +25 до +28 і сухо, а вночі стовпчик термометра опуститься до +13 – +16, також без опадів.

На півдні України трохи тепліше, але сонце теж інколи ховатиметься за хмарами. Температура повітря вдень коливатиметься від +26 до +28, а вночі стовпчик термометра опуститься і показуватиме від +15 до +20, без опадів.

На сході погода майже не відрізняється, вдень очікується від +26 до +28, а вночі від +13 до +15, без опадів.

Якщо ви все ж таки вирішили активно відпочити та позасмагати під лагідним сонечком, варто відвідати один з київських пляжів.

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Найкращими у столиці вважаються пляжі Вербний, Пуща-Водиця, Венеція, Дитячий, Райдуга, Тельбін та багато інших.

Щоб дізнатись, який підходить саме вам, дивіться матеріал Фактів ICTV про найкращі пляжі Києва.