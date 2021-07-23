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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Росія блокує пошуковий процес: в ОРДЛО зниклими безвісти вважають 258 осіб

Росія блокує пошуковий процес: в ОРДЛО зниклими безвісти вважають 258 осіб

Станом на 23 липня зниклими безвісти на окупованих територіях Донбасу вважаються 258 осіб, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен розповіла, що серед зниклих людей і 67 військовослужбовців та резервістів.

Про це Денісова розповіла після офіційної зустрічі з Генеральним директором Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер.

– Внаслідок збройної агресії РФ на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей 258 осіб (у тому числі 67 військовослужбовців, резервістів) вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, – написала посадовиця.

Денісова зазначила, що пошукові роботи повинні здійснюватись у рамках діяльності Тристоронньої контактної групи, згідно з Мінськими домовленостями.

Однак російська сторона блокує цей процес.

Під час зустрічі омбудсмен звернула увагу на проблеми у пошуці зниклих безвісти українців в окупованому Криму.

ООН зафіксував 43 випадки насильницьких зникнень з території анексованого півострову з 2014 року, Україна має дані про 11 осіб.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова

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