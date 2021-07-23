Погода на вихідні в Україні – 24 та 25 липня 2021

В гості до України нагряне антициклон, який принесе на територію держави сонячну суху погоду з температурою повітря від +25 до +27 градусів.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За її словами, на вихідні в Україні не очікується сильної спеки.

У суботу та неділю, 24 та 25 липня, буде сонячна погода. Діденко зазначила, що опади у ці дні малоймовірні. Дощі можуть зачепити лише Карпати, а також північні території Сумської та Чернігівської областей.

Водночас у північних областях України температура може підскочити до +30 градусів тепла. Українці, найімовірніше, зможуть спостерігати розкішні білі купчасті хмарки.

На думку синоптика, ці вихідні – ідеальний час для мандрівок. Діденко порадила поїхати у Батурин, Качанівку, Софіївку, Асканію-Нову, Аккерман, Боярку, Богуслав, Славське, хутір Надія, Суботів, оскільки саме тут розташовані неймовірні ландшафтні парки.

Синоптик підсумувала, що погода в Україні на вихідні буде розкішною, тож жителі зможуть подивитися на гарні пейзажі навкруги.