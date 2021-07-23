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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

У столиці до річниці хрещення Київської Русі перекриють рух на 12 вулицях – список

обмеження руху транспорту на річницю хрещення Київської Русі

27 липня в Києві перекриють рух на 12 вулицях заради проведення заходів до 1033-ї річниці хрещення Київської Русі.

Обмеження стосуватиметься всіх видів транспортних засобів і відбуватиметься в два етапи – із 6.00 та із 14.00.

Із 06.00 буде перекрито рух:

  • на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
  • на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Великої Житомирської);
  • на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);
  • на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської до Європейської площі);
  • на Володимирському узвозі (від Європейської до Поштової площі);
  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
  • на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут).

Із 14.00 обмеження діятимуть:

  • на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
  • на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);
  • на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
  • на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
  • на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

День хрещення Київської Русі-України відзначається щорічно 28 липня в день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого.

Указом президента України в 2008 році свято стало державним.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва

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