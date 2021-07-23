27 липня в Києві перекриють рух на 12 вулицях заради проведення заходів до 1033-ї річниці хрещення Київської Русі.
Обмеження стосуватиметься всіх видів транспортних засобів і відбуватиметься в два етапи – із 6.00 та із 14.00.
Із 06.00 буде перекрито рух:
- на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
- на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Великої Житомирської);
- на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);
- на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської до Європейської площі);
- на Володимирському узвозі (від Європейської до Поштової площі);
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
- на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут).
Із 14.00 обмеження діятимуть:
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
- на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);
- на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
- на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
- на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
День хрещення Київської Русі-України відзначається щорічно 28 липня в день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого.
Указом президента України в 2008 році свято стало державним.
Джерело: Патрульна поліція Києва
Фото: Патрульна поліція Києва