27 липня в Києві перекриють рух на 12 вулицях заради проведення заходів до 1033-ї річниці хрещення Київської Русі.

Обмеження стосуватиметься всіх видів транспортних засобів і відбуватиметься в два етапи – із 6.00 та із 14.00.

Із 06.00 буде перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівській (від вулиці Хрещатик до вулиці Великої Житомирської);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирської до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської до Поштової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут).

Із 14.00 обмеження діятимуть:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московської до площі Слави);

на вулиці Лаврській (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

День хрещення Київської Русі-України відзначається щорічно 28 липня в день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого.

Указом президента України в 2008 році свято стало державним.

Джерело: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва