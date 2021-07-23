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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Як зміниться розмір мінімальних лікарняних до 2024 року

лікарняний

Протягом трьох наступних років мінімальна зарплата в Україні підвищуватиметься чотири рази. Це передбачено у Бюджетній декларації на 2022-2024 роки. Факти ICTV розрахували, як змінюватиметься середньоденний розмір лікарняних, якщо працівник отримує мінімалку та має мінімальний стаж.

Мінімальні лікарняні, якщо з 1 січня 2022 року мінімальна зарплата збільшиться до 6 500 грн становитимуть 106,8 грн на день.

Для обрахунку ми взяли зарплату за 12 місяців поділили на 365 днів і розділили навпів, оскільки, якщо людина має мінімальний стаж (до 3 років), виплачується 50% від середньої зарплати.

Мінімальні лікарняні, якщо з 1 жовтня 2022-го мінімалка становитиме 6 700 грн110,1 грн.

Розмір лікарняних, якщо з 1 січня 2023 року мінімальна зарплата буде 7 176 грн117,9 грн.

Мінімалка 7 665 грн з 1 січня 2024 року – лікарняні 126 грн на день.

За даними Фонду соціального страхування, середньоденний розмір лікарняних у червні до того ж місяця 2020-го зріс на 13,3%  – з 328,3 до 371,9 грн.

Сума компенсації втраченого доходу за час хвороб, травм або догляду за хворим членом родини від ФСС залежить від тривалості страхового стажу і середньої заробітної плати працівника.

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Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

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