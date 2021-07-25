Погода на 26 липня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 26 липня буде дуже спекотною та сонячною. Можливі дощі у Закарпатській області, ближче до кордону з Польщею, які продовжаться вночі.

За даними синоптиків, на всій іншій території України опадів не очікується. Так, вони радять вдягати кепку або інший головний убір, оскільки в цей день буде палюче сонце.

Найспекотніша погода – у східних та південних областях України, водночас в західньому регіоні – невеликі дощі, деякі з них очікуються і вночі.

26 липня вдень на півдні температура на рівні від +29 до +32, на сході від +30 до +32, у центрі від +28 до +30, на півночі від +27 до +29, на заході від +27 до +30. У Києві вдень – сонячна погода, температура повітря від +27 до +29 градусів тепла.

Вночі на всій території України температура повітря спаде. На півдні від +17 до +20, на сході від +15 до +18, у центрі від +18 до +20, на півночі від +14 до +16, на заході від +15 до +17. У Києві – без опадів, температура від +16 до +18 градусів.