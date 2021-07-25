Російсько-окупаційні війська на Донбасі порушили режим припинення вогню та прицільно обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

За даними ОТУ Північ, унаслідок обстрілу бойовиків один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав осколкове поранення.

Українському захиснику надали першу необхідну медичну допомогу та доправили у лікувальний заклад. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Про дії окупантів повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

За минулу добу, 24 липня, зафіксували дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку найманців Російської Федерації.

Зокрема бойовики вели вогонь біля декількох населених пунктів. Серед них – Новоолександрівка, Золоте-4, Водяне біля Донецька, Південне, Широкине, Авдіївка, Новотошківське та Нью-Йорк.

Російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів 82-го та 120-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а також застосували протитанкові ракетні комплекси.

Джерело: ОТУ Північ