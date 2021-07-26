Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі та перший президент незалежної України Леонід Кравчук вже місяць перебуває у важкому стані після операції на серці.

Наразі політик досі перебуває в реанімаційному відділенні.

Про це повідомила прес-секретар Кравчука Оксана Сибірцева та зазначила, що після операції стан очільника делегації ТКГ майже не покращився.

– Дуже повільна динаміка покращення, – зазначила Сибірцева.

Операцію на серці 87-річний Кравчук переніс ще 29 червня. Напередодні, 28 червня, перший президент пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди дня Конституції.

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук став першим президентом України за часи незалежності і пробув на цій посаді найкоротший термін – лише 32 місяці.

До позачасних виборів улітку 1994 призвів масштабний шахтарський страйк у 1993 році.

За президентства Кравчука Україна пережила гіперінфляцію у 1992-1993 роках та першу економічну кризу.

Головою української делегації в ТКГ Кравчука призначили у липні 2020 року, він замінив на цій посаді другого президента Леоніда Кучму.

Джерело: hromadske