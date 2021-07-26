Міносвіти ухвалило методичні рекомендації для учнів початкової школи (1-4 класів), згідно з якими, бальна система оцінок буде замінена буквами.

За даними МОН, результати школярів рекомендують визначати відповідно до динаміки їх досягнень такими літерами:

П – початковий рівень

С – середній рівень

Д – достатній рівень

В – високий рівень

У Міністерстві відзначають, що головною зміною в підході до оцінювання знань є вираження оцінки.

– На заміну узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмета/курсу запропоновано використовувати вербальну оцінку окремих результатів навчання учня/учениці, – відзначають у відомстві.

Тобто рекомендації впроваджують поняття вербальної оцінки (оцінювального судження) та рівневої (оцінювального судження із зазначенням рівня результату учня).

Зазначається, що вербальну оцінку можна виражати як усно, так і письмово, а рівневу – з урахуванням динаміки досягнень учня.

МОН рекомендує оцінювати особистісні надбання учнів у 1-4 класах вербальною оцінкою, а об’єктивні результати у навчальному процесі у 1-2 класі лише вербальною, а у 3-4 класах або вербальною або рівневою.

У даному випадку рішення за закладом освіти.